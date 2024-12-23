7 قتلى في تحطم طائرة غرب المكسيك

لقي سبعة أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة سياحية صغيرة بالقرب من مازاميتلا غربي المكسيك الليلة الماضية، ولم يتم بعد تحديد العدد النهائي للقتلى.

وذكر تلفزيون بى أف أم تى فى أن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة غابات بولاية خاليسكو غربي المكسيك، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وكتب موقع الحماية المدينة على إكس، أن "طائرة من طراز سيسنا 207 كانت قادمة من لا باروتا في ولاية ميتشواكان المجاورة، وتعرضت لحادث جوي وتحطمت في منطقة يصعب الوصول إليها" في شرق خاليسكو.

وتابع أن الشرطة التي وصلت أولا إلى مكان الحادث "وأبلغت مبدئيا عن مقتل سبعة أشخاص"، موضحة أن القتلى لم يتم التعرف عليهم بعد.

وقعت الحادثة على بعد غير بعيد عن مازاميتلا، وهي مدينة معروفة بأنها وجهة سياحية إقليمية.

وأضافت هيئة الحماية المدنية في خاليسكو أن الفرق المرسلة إلى مكان الحادث تعمل على "إطفاء الحريق" في الطائرة وتتخذ "تدابير الحد من المخاطر لمنع المزيد من الأضرار المحتملة".