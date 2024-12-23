ads
الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة خادمة للمحاكمة في سرقة ذهب وملابس من داخل شقة بالزيتون

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة الزيتون، باحالة خادمة أجنبية متهمة بسرقة ذهب وملابس من داخل شقة بالزيتون، للمحاكمة الجنائية.

وبدأت الواقعة عندما تم ضبط (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة الزيتون، بتهمة سرقة (بعض المشغولات الذهبية والملابس) من داخل شقة سكنية "محل عملها"، وبحوزتها (جزء من المشغولات الذهبية المستولى عليها - مبلغ مالى" من متحصلات بيع بعض المشغولات الذهبية" – كمية من الملابس).

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها ضبط باقي المسروقات المستولى عليها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

إحالة خادمة إحدى السيدات إرتكاب الواقعة الذهبية ة قسم شرطة الزيتون