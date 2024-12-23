إحالة خادمة للمحاكمة في سرقة ذهب وملابس من داخل شقة بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون، باحالة خادمة أجنبية متهمة بسرقة ذهب وملابس من داخل شقة بالزيتون، للمحاكمة الجنائية.

وبدأت الواقعة عندما تم ضبط (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة الزيتون، بتهمة سرقة (بعض المشغولات الذهبية والملابس) من داخل شقة سكنية "محل عملها"، وبحوزتها (جزء من المشغولات الذهبية المستولى عليها - مبلغ مالى" من متحصلات بيع بعض المشغولات الذهبية" – كمية من الملابس).

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها ضبط باقي المسروقات المستولى عليها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.