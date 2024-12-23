وزير العمل: إصدار شهادات مهارة وحرفة جديدة للعمالة غير المنتظمة بمشروع المونوريل

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن استمرار جهود الوزارة ومديرياتها في جميع المحافظات لتقديم الدعم والحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد الوزير أنه تم البدء في استخراج شهادات جديدة لقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة لهذه الفئة داخل موقع العمل بمحطة المستقبل ضمن مشروع المونوريل بالقاهرة.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في تقديم خدمات التأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التأمينات الاجتماعية.

وأشار إلى أن عملية استخراج هذه الشهادات تأتي استكمالًا لما تم تنفيذه سابقًا في مواقع مثل "العاصمة الإدارية الجديدة"، و"مشروع الضبعة النووي"، و"الإسكندرية".

من جهته، صرح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية والتأمين عليهم. وأضاف أن الشهادات، التي تُمنح مجانًا، تصدر بعد اجتياز اختبارات تُنظم بالتعاون مع الإدارة المركزية للتدريب المهني والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، بمشاركة خبراء ومدربين مختصين.

وأكد عزاز أن هذه الشهادات تُعد شرطًا أساسيًا للحصول على التأمين الصحي، كما تمثل تأكيدًا على كفاءة العمالة غير المنتظمة، مما يسهل انتقالهم إلى فرص عمل جديدة سواء داخل مصر أو خارجها، أو لتلبية متطلبات التعيين في القطاعات المختلفة.

شارك في عملية الاختبارات وإصدار الشهادات عدد من قيادات مديرية العمل بالقاهرة، منهم محمود صقر، نبوية مصطفى، شيرين حماد، محمد معوض، شريف صفوت، شيماء شعبان، أحمد عيسوي، محمد عاشور، وممدوح رجب.