محافظ الجيزة يفتتح معرض سلع غذائية ومستلزمات منزلية بأسعار مخفضة بسوق السمك القديم.. صور

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، معرضا للسلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة وذلك بموقع سوق السمك القديم بجنوب الجيزة بعد تطويره وتجهيزه ليكون معرض دائم ضمن المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وذلك في إطار خطة الدولة برفع العبء عن كاهل المواطنين .

وأكد محافظ الجيزة، أن المعرض مجهز بـ٦٩ باكية ويشارك فيه ٢٦ عارض وشركة بهدف توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضروات والفواكه اللحوم والدواجن التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار اقل عن مثيلاتها في الاسواق والمحال العامة ومن المقرر أن يستمر طوال اليوم لمدة أسبوعين لخدمة اهالي حي جنوب الجيزة .

وأكد محافظ الجيزة، حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمحافظة بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

ولفت المحافظ إلي أن الفترة القادمة تشهد تنظيم العديد من المبادرات علي مستوي المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني تهدف إلي توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من المنتجات لسد إحتياجاتهم بأسعار مخفضة .

ووجه المهندس عادل النجار رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية علي مدار اليوم لمتابعة انتظام تشغيل السوق وإزالة اي معوقات امام العارضين لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين خلال فترة المبادرة .

كما كلف المحافظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة والتفتيش علي مدار اليوم للتأكد من سلامة وجودة المعروضات ومتابعة مدي التزام التجار بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها لتخفيف العب عن كاهل المواطنين .

كما حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي التحاور مع عدد من المواطنين للتأكد من مدي رضاهم عن أسعار المعروضات من السلع والمنتجات الغذائية .

ومن جانبهم أعرب المواطنين عن رضاهم علي السلع الموجودة والأسعار المعلنة والذي شهد اقبالآ كثيفآ من قبل المواطنين لتلبية احتياجتهم اليومية من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة .

رافق المحافظ خلال الافتتاح السادة هند عبدالحليم نائبة المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة والسيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة .