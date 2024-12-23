اليوم.. سلة الأهلي تواجه الاتحاد السكندري بذهاب نهائي دوري المرتبط

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الاثنين، في مواجهة نارية بذهاب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال على صالة ستاد القاهرة الدولي.

تنطلق مباراة فريق سلة الأهلي مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في المباراة الأولى، حيث يقام النهائي بنظام الذهاب والإياب.

ويسبق مباراة الفريق الأول مواجهة فريقي الشباب على نفس الصالة.

وصعد فريق الأهلى إلى نهائي دوري المرتبط بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بنصف النهائي، بينما صعد الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج.