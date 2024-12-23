محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري احتفالا بالعيد القومي.. صور

وضع اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إكليلاً من الزهور، اليوم الاثنين، على النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان الشهداء بحي الشرق، وذلك بحضور لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والأمنية والشعبية، وذلك في اطار احتفالات المحافظة بالذكرى 68 لجلاء العدوان الثلاثي عن بورسعيد.

محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري احتفالا بالعيد القومي

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي أذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة عدد من الأغاني الوطنية، وتواجد مجموعة من الشباب وطلاب المدارس حاملين أعلام مصر بمحيط الميدان.

ومن جانبه، وجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد التهنئة للشعب المصري عامة وأهل بورسعيد بصفة خاصة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدا أن أبناء بورسعيد كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات.

وأكد أن هذه الذكرى ستظل محفورة في أذهان المصريين لما فيها من بسالة وتضحية للدفاع عن أرض الوطن.

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