تأجيل أولى جلسات محاكمة أب قتل ابنه بمساعدة شقيقه الأكبر بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمه، وعضوية المستشارين ايهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل ابراهيم، تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهمين "حسين عبد الهادي بريك" 72 عاما، مزارع، محبوس، ونجله" اسلام حسين عبد الهادي " 29 سنة، هارب، المتهمين بقتل " محمد حسين عبد الهادي" نجل المتهم الأول وشقيق المتهم الثاني، وذلك بسبب خلافات علي الميراث، بقريه الرواشدية، بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، لدور الانعقاد في التاسع والعشرين من يناير من العام القادم، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

وذكر أمر الإحالة بأن المتهمين في القضية رقم 175 لسنه 2024 جنايات مركز الشواشنة المقيدة برقم 2347 لسنه 2024 كلي الفيوم، وعقب مطالعة الاوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كل من " حسين عبد الهادي بريك " 72 سنه، مزارع ، محبوس ، و نجله " اسلام حسين عبد الهادي" 29 سنه ، هارب ، قتل المجني عليه " محمد حسين عبد الهادي".

فبيتا النيه وفكرا وعقدا العزم على إزهاق روحه والتخلص منه بدافع منعه من المطالبه بحقه الشرعي في إرث والدته المتوفياه.

وتابع أمر الاحاله بأن المتهمين ما أن اظفرا به وحاصرا حتي استل المتهم الثاني"عصي شوم "حوزة المتهم الأول، وانهال علي المجني عليه ضربا بموضع رأسه حال شل المتهم الأول مقاومة المجني عليه، فاختله توازنه وسقط مغشيا عليه، ولم يكتفي بذلك فاستجلب المتهم الثاني سلاح أبيضا "بلطه " َوكال له ضربه استقرت بموضع رأسه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، محدثين ما لما بيه من إصابات علي النحو المبين في تقرير الصفه التشريحيه والتي أودت بحياة.

ولفت أمر الاحاله إلي أن المتهمين قد احرزا ادة " عصي شوم " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو احرازها أو حيازتها مصوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنيه أو الحرفيه بأن استخدمها المتهم الثاني في الجريمه، كما حمل المتهم الثاني سلاح أبيضا "بلطه " دون أن يوجد لحمله أو احرازها أو حيازتها مصوغ قانوني أو مبرر من الضرورةالمهنيه أو الحرفيه

بأن استخدمها المتهم الثاني في الجريمه . واستخدامها في ارتكاب جرمهما محل الاتهامات السابقه علي النحو المبين في التحقيقات .