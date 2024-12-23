الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي يشارك في احتفال عيد الميلاد بالعباسية

شارك الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، في احتفالات عيد الميلاد التي أقيمت في مدرسة تابعة لسنودس النيل الإنجيلي بالعباسية، وسط أجواء من الفرح والمحبة.

شهد الاحتفال فقرات فنية متنوعة قدمها طلاب المدرسة، أظهروا خلالها مواهبهم وإبداعهم، مما أضفى على الحفل أجواء مميزة. كما تضمن الاحتفال بازارًا خاصًا بالكريسماس، قدم منتجات متنوعة وهدايا مميزة أضافت طابعًا خاصًا للأجواء الاحتفالية.

وأعرب الدكتور ماجد كرم عن سعادته بالمشاركة في هذا اليوم المميز، مشيدًا بالجهود المبذولة من فريق العمل بالمدرسة والتنظيم الرائع الذي عكس روح التعاون والتميز.