نائب رئيس جامعة بنها تؤكد ضرورة الالتزام بضوابط تنظيم الامتحانات

عقدت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اجتماعًا مع مديري إدارات شئون التعليم والطلاب بإدارة الجامعة وكلياتها.

وجاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بحضور إيمان كامل مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.

وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن الاجتماع ناقش أهمية الالتزام بالضوابط التي أقرتها اللوائح الجامعية المرتبطة بتنظيم الامتحانات ولجان الامتحانات، فضلا عن عدد من القواعد العامة لأداء الامتحانات والإرشادات الخاصة بتنظيم الاختبارات واللجان.

وأشارت نائب رئيس الجامعة إلى أن الاجتماع يأتي بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة، ورفع حالة الطوارئ فى جميع الكليات وكافة القطاعات بها استعدادًا لأعمال الامتحانات.