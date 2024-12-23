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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق بشقة سكنية في طوخ بالقليوبية.. صور

حريق طوخ
حريق طوخ
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الاثنين، على حريق اندلع بشقة سكنية في مدينة طوخ، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

تولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق في شقة سكنية في مدينة طوخ بشارع خلف المساكن، ملك المواطن "سامى علي محمد"، 58 عامًا،

جرى إخطار طوارئ الغاز بطوخ وتم أيضاً إخطار نقطة إسعاف طوخ وإخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ وجرى تحريك سيارة إطفاء طوخ والإخماد والسيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشريه في الأرواح.

حريق طوخ

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