بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة جنوب الوادى

قام الدكتور بدوى شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، بتفقد لجان الامتحانات بكلية التجارة في يومها الأول اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 بحضور الدكتور صدام حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

حيث تابع نائب رئيس الجامعة حسن سير العمل بلجان الامتحانات وتواجد أساتذة المادة وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب

وأكد ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح الجامعية، واتباع كافة الاجراءات التنظيمية لإنجاح أعمال الامتحانات وظهور الجامعة بمظهر حضاري ولائق

شهد الجولة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التجارة