كمال مرعي: الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية، وأن القانون 152 لسنة 2020 يدعم حوافز وتيسيرات كبيرة، مشيرا الى أن اللجنة عملت علي تذليل العقبات عبر اجتماعات متتالية مع أصحاب الشأن من التأمينات، بحيث من يستخرج رخصة موقتة يتم إعفاؤه مما سبق وذلك للتحفيز علي دمج القطاع غير الرسمي في الرسمي.

وأشار مرعي، إلي أهمية الصناعات التراثية والسياحية التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال استقبال كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، لوفد اللجنة الذي يزور المحافظة حاليا في زيارة ميدانية للمجمعات الصناعية بالغردقة ولقاء أصحاب المشروعات الصغيرة.

من جانبه، أكد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن المحافظة حريصة علي نجاح المشروعات الصغيرة في كل المجالات التراثية والسياحية وتذليل العقبات أمامها.

وطالبت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن يتعاون مركز تحديث الصناعة مع الصناعات الحرفية والتراثية وجهاز تنمية المشروعات.

ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة ، مارسيل سمير امين سر اللجنة، والأعضاء الدكتورة غادة الضبع والدكتورة مني عبدالله، وأمانة اللجنة مصطفى المختار، وحسن شعراوي، وخالد الشورى.