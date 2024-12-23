بالفيديو.. الأرصاد تحذر: يناير وفبراير أبرد الشهور على مستوى العام كله

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا الدخول في فصل الشتاء بشكل رسمي، حيث أنه المفترض وخلال شهر يناير وفبراير نسجل أقل درجات حرارة على مستوى العام كله، ومع دخول شهر يناير ستبدأ درجات الحرارة تقل عن ذلك حتى المعدلات الطبيعية ستقل خلال الأيام القادمة.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن هناك عامل مهم يفرق في إحساسنا درجات الحرارة خلال الأيام الحالية وهو نشاط الرياح، موضحًا أنه مع أي نسمات للهواء أو هبات للرياح حتى لو كانت غير نشطة أو غير قوية نشعر بدرجات حرارة أقل مما يتم قياسها.

وتابع، أنه بنهاية الأسبوع متوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبري إلى 17 و18 درجة مئوية، مع نشاط للرياح، موضحًا أن اليوم تحديدًا حتي نهاية الأسبوع هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية، مما يؤدي لإضطراب الملاحة البحرية وإرتفاعات أمواج.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه اليوم سيكون فرص أمطار على السواحل الشمالية، وخلال ساعات الليل بنهاية الأسبوع تصل درجات الحرارة على القاهرة إلى 10 درجات، والتي تعتبر منخفضة بالنسبة للمحافظة.