زيارة ميدانية لطلاب علم نفس بني سويف لأحد مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان

نظمت جامعة بني سويف الأهلية تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، زيارة ميدانية لطلاب برنامج علم النفس الإكلينيكي لمركز فجر للطب النفسي وعلاج الإدمان، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة رشا عادل عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور قياتي عاشور مدير البرنامج.

أكد الدكتور منصور حسن، أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على تأهيل الطلاب لسوق العمل، وتمكينهم من تطبيق المعارف النظرية التي اكتسبوها في بيئة عمل حقيقية، وذلك من خلال تنظيم زيارات ميدانية متخصصة لمختلف المؤسسات والمراكز ذات الصلة. وأضاف أن مثل هذه الأنشطة تساهم في بناء جيل من الأخصائيين النفسيين المؤهلين، القادرين على تقديم خدمات نفسية عالية الجودة للمجتمع.

وأوضح الدكتور قياتي عاشور، أن الزيارة أتاحت للطلاب الفرصة للتعرف عن قرب على أحدث الأساليب المستخدمة في تشخيص وعلاج الأمراض النفسية والإدمان، حيث قاموا بجولة تفقدية في مختلف أقسام المركز، واستمعوا إلى شرح مفصل من قبل الأخصائيين النفسيين حول طبيعة العمل في هذا المجال، كما شاركوا في مناقشات تفاعلية حول بعض الحالات المرضية.