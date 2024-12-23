الكرة النسائية.. مسار يواجه بيراميدز في الدوري

يواجه فريق مسار لكرة القدم النسائية ، اليوم الأثنين الموافق 23 ديسمبر فريق بيراميدز، وذلك ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز الجاري، على ملعب 30 يونيو في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً.

وكان قد استطاع فريق الكرة النسائية بنادي مسار بقيادة كابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني ، في آخر مباراة له ،أن يهزم فريق زد بقيادة الكابتن محمود خلف على ملعب وايت تو دريم ، ضمن الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري الممتاز.

تغلب مسار على نادي زد في مباراة قوية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

واستطاع نادي مسار حتى الان ان يتغلب على جميع منافسيه في الدوري الممتاز ليواصل تألقه وتحقيق نقاط جديدة تؤهله لصدارة الدوري .

كان فريق مسار قد حقق نجاحات متتالية أبرزها واهمها مشاركته في دوري أبطال أفريقيا وحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ، وبعدها فاز الفريق في كافة مبارياته في الدوري الحالي وكان أبرزها إلحاقه الهزيمة لفريق الأهلي لتكن الخسارة الأولى للفريق رغم تألقه وتميزه وفوزه على كل الفرق في الدوري .

ويستعد حاليا فريق مسار لاستكمال مبارياته في الدوري على ان تكون أولى المواجهات أمام فريق بيراميدز .

تأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي