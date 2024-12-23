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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ اقتصاد: منظومة الدعم النقدي تستهدف تحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق الحكومي

الدكتور محمود عنبر
الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد
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قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد إنّ هناك كثيرًا من الأسباب المتعلقة بالتحول إلى منظومة الدعم النقدي، ومنها المتعلقة بالانضباط المالي، لكن غالبية التحولات كانت لأسباب لها علاقة بضمان كفاءة الإنفاق، بمعنى أن تضمن الحكومة المصرية وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التحول إلى الدعم النقدي يسهم في توفير التكاليف الإدارية الخاصة بالدعم العيني.

وأشار إلى أنّ فكرة توصيل الدعم إلى مستحقيه يوفر الكثير من المبالغ التي يمكن استخدامها لتوسيع القاعدة، من خلال زيادة العدد المستهدف من المنظومة.

الإنفاق الحكومي الدعم النقدي الدعم العيني