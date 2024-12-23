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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مريض ونقله للمستشفى لتلقي العلاج

الإنقاذ البري بالقاهرة
الإنقاذ البري بالقاهرة
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استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في لفتة إنسانية، لإستغاثة مواطن غير قادر على الحركة ونقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، استغاثة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ) مريض وغير قادر على الحركة لنقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ، وتم مساعدته وإنزاله من مسكنه بمعرفة قوات الحماية المدنية ونقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

ومن جانبه، تقدم المبلغ بالشكر لأجهزة الأمن على سرعة الاستجابة وتقديم المساعدة له.

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