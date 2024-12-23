أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مريض ونقله للمستشفى لتلقي العلاج

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في لفتة إنسانية، لإستغاثة مواطن غير قادر على الحركة ونقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، استغاثة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ) مريض وغير قادر على الحركة لنقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ، وتم مساعدته وإنزاله من مسكنه بمعرفة قوات الحماية المدنية ونقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

ومن جانبه، تقدم المبلغ بالشكر لأجهزة الأمن على سرعة الاستجابة وتقديم المساعدة له.