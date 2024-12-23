ماذا حدث داخل غرفة ملابس النادي الأهلي بين شوطي مباراة شباب بلوزداد؟.. فيديو

هنأ إسلام محمد، الناقد الرياضي، جماهير النادي الأهلي، بعد فوز المارد الأحمر بسداسية أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري، أمس، ضمن مباريات المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأضاف إسلام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير مقدمي برنامج «صباح البلد» الذي يُذاع عبر قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي حقق سداسية مهمة في مباراة الأمس، خاصة بعد خروج الفريق من بطولة كأس التحدي على يد نادي باتشوكا بعد الخسارة في ركلات الجزاء الترجيحية.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن تعليمات المدير الفني مارسيل كولر بين شوطي اللقاء أمس؛ كانت لها تأثير ومردود كبير على اللاعبين في الشوط الثاني، الأمر الذي ساهم في إحرازهم 5 أهداف متتالية وعدم استقبال أي هدف خلال الشوط.

وتابع: كولر قام بتوبيخ اللاعبين بين شوطي اللقاء أمس، وغرفة خلع الملابس كانت في حالة غير جيدة، حيث كان بإمكان الجماهير؛ سماع ما جرى داخل أوضة اللبس نتيجة الصوت المرتفع من الجهاز الفني للاعبين.

واختتم إسلام محمد: ما يحدث داخل غرفة خلع الملابس في النادي الأهلي من بعض اللاعبين؛ يحتاج وقفة كبيرة، بغض النظر عن الفوز بنتيجة كبيرة خلال لقائه أمس مع نادي شباب بلوزداد الجزائري.

