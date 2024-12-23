إسلام آباد: تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية فساد عمران خان وزوجته

أجّلت محكمة مساءلة في إسلام آباد، اليوم الاثنين، النطق بالحكم - الذي كان من المتوقع أن يصدر اليوم - في قضية الفساد المتعلقة بصندوق «القادر» بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، وزوجته بشرى بيبي.

وجرى توجيه الاتهامات إلى عمران وبشرى في هذه القضية، في 27 فبراير الماضي، بعد وقت قصير من الانتخابات العامة.

وتدَّعي لائحة الاتهام في القضية أن عمران خان وزوجته بشرى بيبي حصلا على مليارات الروبيات ومساحات شاسعة من الأراضي من شركة بهريا تاون المحدودة، مقابل تقنين 50 مليار روبية جرى تحديدها وإعادتها إلى البلاد من جانب المملكة المتحدة، خلال الحكومة السابقة لحزب حركة «إنصاف» الباكستانية.

وكانت المحكمة قد حجزت جلسة النطق بالحكم في 18 ديسمبر الحالي، قائلة إنها ستعلنه، اليوم الاثنين، وفقاً لما ذكرت صحيفة «دون» الباكستانية لكن القاضي ناصر جاويد رانا قال، أثناء رئاسته جلسة الاستماع، اليوم، إنه «لن يجري الإعلان عن الحكم، اليوم، فالعطلات الشتوية مقبلة، وهناك أيضاً دورة في المحكمة العليا».

ورسمياً، من المقرر أن تبدأ المحكمة عطلتها الشتوية، ابتداءً من غدٍ الاثنين حتى الأول من يناير المقبل.

ومنذ سجن عمران، العام الماضي، على خلفية عدة قضايا، أصبحت علاقة حزبه بالحكومة، وكذلك بمؤسسة الدولة، متوترة جداً، فقد نظم حزب حركة «إنصاف» الباكستانية عدة احتجاجات على مدار العام الماضي، وتصاعد معظمها إلى أعمال عنف بمواجهة قوات الأمن.