عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "ترامب يتعهد بإيقاف الفوضى في أوكرانيا والشرق الأوسط".

وقال التقرير: "في تأكيد جديد على اختلاف سياساته مع سياسات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن أطلق الرئيس المنتخب دونالد ترامب عدة تصريحات تتعلق بالشأنين الداخلي الأمريكي والعالمي".

وأضاف: "تصريحات تكشف الاتجاه المعاكس التي ستبدل العجلة الأمريكية في الانطلاق نحوه بمجرد إمساك الرئيس الجمهوري بمفاتيح البيت الأبيض، إذ تعهد ترامب أن بلاده ستبدأ تحت قيادته ومن اليوم الأول في وقف النزاعات المستعرة حول العالم".

وتابع: "ترامب أكد بشكل خاص على ما وصفه بالفوضى في أوكرانيا والشرق الأوسط وتعهد بمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة إلى جانب وضع حلول جذرية للمشكلات الداخلية الأمريكية بدءا من قناة بنما وصولا إلى أزمة المهاجرين".