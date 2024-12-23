جامعة بني سويف الأهلية تنظم يوما علميا لطلاب برنامج "الأمن السيبراني"

نظمت جامعة بني سويف الأهلية تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، يومًا علميًا لطلاب الفرقة الأولى بكلية الحاسبات والمعلومات برنامج الأمن السيبراني لتقديم عروض حول موضوعات متنوعة في مجال الحاسبات والأمن السيبراني، في إطار مادة مهارات التواصل والعرض الفعال.

وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود النائب الأكاديمي، والدكتور ممتاز حجاب عميد القطاع الهندسي والعلوم الأساسية والتطبيقية، والدكتور عصام شعبان مدير برنامج الأمن السيبراني، والدكتورة مهيرة عماد أستاذ المادة.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة تسعى دائمًا إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، مما يؤهل الطلاب لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرا إلى أن الأنشطة الطلابية، تساهم بشكل كبير في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل، تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحفيزهم على الابتكار، خاصة تلك التي تركز على المجالات التقنية الحديثة.

وقدم الطلاب خلال الفعالية عروضًا تناولت موضوعات مبتكرة ومهمة في مجال الحاسبات، والتي أبرزت مستوى متميز من الإبداع والمعرفة، وسط إشادة واسعة من الحضور بمستوى العروض التي قدمها الطلاب، حيث تم اختيار أفضل ثلاثة مراكز لتكريمهم تقديرًا لتميزهم، مع التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه الأنشطة التي تنمي الإبداع والتميز لدى الطلاب، وتعزز مكانة الجامعة كمركز ريادي للتعليم.