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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

كلية الخدمة الاجتماعية التنموية تنظم معرضا للتدريب الميداني والأنشطة الطلابية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، حفلًا للأنشطة الطلابية معرض للتدريب الميداني لطلاب  المستوى الثاني  وذلك تحت إشراف الدكتور هنداوي حسن عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، ومنسقي الأنشطة الطلابية، وبمشاركة فعالة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وإدارة رعاية الشباب، والطلاب، وطلاب من اجل مصر. 

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن ادارة الجامعة من خلال كلياتها ومعاهدها تضع نصب أعينها الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم وتحفيزهم علي المشاركة حتي لايكون هناك فجوة بين الطلاب وممارسة الانشطة فدور الجامعة لا يقتصر علي المناهج والابحاث والمحاضرات فقط بل يمتد لأكثر من ذلك بهدف تخريج جيل واع قادر علي المنافسة والابداع.

وتضمن الحفل، افتتاح معرض التدريب الميداني وحفل الأنشطة، وكلمات الحضور التي أشادت بدور رئيس الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية وتنمية مهاراتهم خاصة طالب كلية الخدمة الاجتماعية بهدف صقل شخصية الأخصائي الاجتماعي وتحفيزه علي الإبداع والنشاط الابتكاري وتحقيق التميز في مختلف الأنشطة الطلابية، كما تم تقديم فقرة فى حب مصر بلغة الإشارة، وقصيدة وطنيه ثم عرض التأسيس العسكرى، وتكريم المتفوقين والمتميزين فى التدريب الميداني ومختلف الأنشطة الطلابية بالكلية.

أعضاء هيئة التدريس التدريب الميداني الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة الميداني بني سويف جامعة بني سويف