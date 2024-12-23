إنفوجراف.. حصاد جامعة أسيوط خلال أسبوع

أصدرت جامعة أسيوط، حصادها الأسبوعي، لأهم الأنشطة والبرامج والفعاليات، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 14 ديسمبر حتى 19 ديسمبر2024، حيث هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أسرة الجامعة بالتقدم الجديد لجامعة أسيوط في التصنيف الإنجليزي لمعايير التنمية المستدامة QS Sustainability 2025 ويعلن تقدم الجامعة 168 مستوى خلال عام.

وشمل الحصاد الأسبوعي كل من:



• عقدت جامعة أسيوط؛ جلسة حوارية حول: "تحسين إدارة المياه وتحقيق الأمن المائي" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور المنشاوي يوضح أن الجلسة استهدفت تشجيع الطلاب والباحثين للوصول إلى حلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه المياه كمورد مستدام



• نظمت جامعة أسيوط؛ مسابقة الطالب المثالي على مستوى الكليات للعام الجامعي 2024/ 2025



• تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان": نظمت جامعة أسيوط؛ ختام أنشطة وفعاليات مبادرة "إحنا مين" بالتعاون مع مؤسسة "يارو" للحضارة المصرية ومؤسسة "مصر الخير"



• أطلقت جامعة أسيوط؛ النسخة الرابعة من المهرجان التقني DevFest Assiut '24 بالتعاون مع مجموعة مطوري جوجل أسيوط (GDG Assiut)، والدكتور المنشاوي يؤكد أن المهرجان منصة للطلاب والخريجين لفهم المهارات المطلوبة لسوق العمل فى المجال التقني والتكنولوجي وتوفير فرص التدريب



• نظم طلاب جامعة أسيوط؛ زيارة ميدانية لقاعدة سفاجا البحرية بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية، والدكتور المنشاوي يؤكد أن الزيارة تأتي في إطار رفع الوعي الثقافي لطلاب الجامعة وزيادة انتمائهم وولائهم للوطن



• "الأمديست" تسلم مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط أدوات تكنولوجية خاصة بضعاف السمع، ورئيس جامعة أسيوط يؤكد علي تطوير الخدمات لطلاب الجامعة من ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم لتمكينهم من مواجهة التحديات الماثلة أمامهم



• أشاد رئيس جامعة أسيوط؛ بالمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين في مناقشة قضايا الصحافة والصحفيين



• شاركت جامعة أسيوط؛ في لجان تحكيم مشروعات المعرض التمهيدي لمسابقة أيسف الدولية للعلوم والهندسة (ISEF 2025) بإدارة أبنوب التعليمية بحضور؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب



• تناول ٢٠٠ طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسيوط الأهلية؛ وجبة الإفطار تحت شعار "إفطر معانا ...وفطر زمايلك" بمشاركة أعضاء الكادر الأكاديمي والإداري



• عقدت جامعة أسيوط؛ دورة تدريبية في التحول الرقمي للطلاب ذوي الهمم أصحاب الإعاقة البصرية



• شارك طلاب جامعة أسيوط؛ في البرنامج التدريبي لوزارة الخارجية حول: "موضوعات السلم والأمن"، والدكتور المنشاوي يشيد بمشاركة طلاب جامعة أسيوط في البرنامج التدريبي لوزارة الخارجية لفهم أولويات السياسة الخارجية المصرية والتحديات الدولية الراهنة



• أطلقت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط؛ دليلاً تدريبياً لتقديم "المشورة الإجتماعية الصحية" بمستشفيات محافظة أسيوط تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



• نظمت جامعة أسيوط؛ فعاليات اليوم البيئي المجتمعي الثاني لكلية الطب بعنوان "الفيروسات المنقولة بالدم: النظرة الطبية والمجتمعية"



• وافق مجلس كلية الآداب؛ على مشروع تحديث لائحة الدراسات العليا وتحويلها إلى نظام الساعات المعتمدة، والمجلس أشاد بالإجماع بإنجازات الكلية خلال الفترة الأخيرة



• شارك الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس تحالف جامعات اقليم وسط الصعيد؛ في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"



• افتتح رئيس جامعة أسيوط؛ معرضاً فنياً بعنوان: "التوظيف الجمالي للأزياء والديكور في تشكيل العرض المسرحي انسوا هيروسترات"



• نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط؛ ملتقى"تحقيق الإبداع الوظيفي وصياغة استراتيجية التميز والتفكير"



• استقبل الدكتور المنشاوي؛ البروفيسور جون ميشيل والبروفيسور تروي هوبر أستاذا العلاج الطبيعي في إطار التعاون العلمي بين جامعة تكساس الأمريكية وجامعة أسيوط، مؤكداً حرص الجامعة على الانفتاح العلمي العالمي لتدريب شباب الأطباء على المستجدات الطبية والبحثية



• عقدت جامعة أسيوط الأهلية؛ ورشة تدريبية حول: منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لطلاب كلية العلوم الإدارية والمالية، تحت إشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية.



• عقد مركز التنمية المستدامة بجامعة أسيوط؛ اجتماعًا لمناقشة أنشطته وبرامجه المتنوعة، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور المنشاوي يوجه بالتوسع فى تقديم خدمات المركز وتعزيز الإستدامة البيئية والتنمية المستدامة



• كرم الدكتور المنشاوي؛ الدكتورة ميلانا معلمة اللغة الروسية لمجهوداتها المتميزة بمركز تعليم اللغة الروسية في إطار التعاون بين جامعة أسيوط وجامعة بيتاجورسك بروسيا الاتحادية



• ترأس الدكتور المنشاوي؛ اجتماع مجلس كلية التربية للطفولة المبكرة لانتخاب ممثل الكلية بلجنة اختيار العميد بنظام الاقتراع السري



• اطمأن رئيس جامعة أسيوط؛ على الحالة الصحية لطالبة سقطت من الطابق الرابع بالمدينة الجامعية أسيوط



• مشاركة فعالة ضمن مبادرة "بداية": نظمت طب أسنان جامعة أسيوط؛ قافلة إلى مركز ساحل سليم، والدكتور المنشاوى يوضح أن القافلة قدمت خدمات علاجية وتوعوية لـ115 حالة بمختلف التخصصات بطب الأسنان



• استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط لمناقشة أوجه التعاون المشترك لدعم المجتمع الأسيوطي، مؤكداً حرص جامعة أسيوط على التعاون مع المحافظة في مختلف المجالات لخدمة المجتمع وإحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن الأسيوطي



• افتتح رئيس جامعة أسيوط؛ المؤتمر السنوي السابع لقسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الشرطة بعنوان:" الابتكارات الحديثة في مجالات الجهاز الهضمي والكبد وجراحة المناظير" مؤكدا أن المؤتمر يُتيح الفرصة لتبادل الخبرات وبناء شبكات مهنية تُسهم في تحسين جودة التعليم الطبي



• عقدت جامعة أسيوط؛ فعاليات اليوم الطلابي للمؤتمر العلمي الأول لإدارة مكافحة العدوى بعنوان "الفيروسات المنقولة بالدم: النظرة الطبية والمجتمعية".



• اختتمت جامعة أسيوط؛ فعاليات النشاط الرياضي لكرة القدم بالمدينة الجامعية للطلاب بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



• أصدر الدكتور المنشاوي؛ قراراً بتكليف الدكتور محمد أبو المجد للقيام بأعمال عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط



• ألتقى الدكتور المنشاوي؛ الدكتور محمد خلاف المُشارك ضمن فريق بحثي توصل لاكتشاف مُستقبل حسّي جديد (ELKIN1)، مثمنا المشاركة القيّمة للباحث ونشر هذا الاكتشاف الجديد في إحدى المجلات العالمية المرموقة في مجال العلوم



• وقع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بروتوكول تعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي لتطوير مستشفيات جامعة أسيوط، مثمنا دور القطاع المصرفي بوصفه داعماً رئيساً للمجتمع لتحقيق التنمية المجتمعية



• تفقد رئيس جامعة أسيوط؛ مستجدات الأعمال الإنشائية والتنفيذية لمشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد ويؤكد أن مستشفى الأورام الجامعي الجديد؛ المشروع القومي الضخم تقوم بتنفيذه جامعة أسيوط ويستهدف رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان



• نظم مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط؛ ورشة عمل تدريبية بعنوان: "استخدامات الذكاء الاصطناعي ومستقبله فى مجالات وتخصصات كليات ومعاهد الجامعة"



• شارك وفد طلابي بجامعة أسيوط، في البرنامج التدريبي للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة والدكتور المنشاوي؛ يُشيد بالبرامج التدريبية التي تنظمها الأكاديمية مؤكداً أهمية توعية الطلاب بالمفاهيم المرتبطة بالحوكمة ومكافحة الفساد



• تقدم رئيس جامعة أسيوط؛ بالتهنئة لهيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها.

- حققت جامعة أسيوط؛ انجازا جديدا بدخولها لأول مرة التصنيف العربي للجامعات لعام 2024

- فوز جامعة أسيوط؛ بالمباراة ١ من الموسم ٧ لبرنامج العباقرة جامعات.