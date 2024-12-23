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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف: "مساحتي الآمنة"

كندة علوش و عمرو
كندة علوش و عمرو يوسف
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هنأت الفنانة كندة علوش زوجها الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاده، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

نشرت “علوش” مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها، وعلقت قائلة: “عيد ميلاد سعيد لحبيبي، وصديقي المفضل ومساحتي الآمنة، أنت كل شىء بالنسبة ليا، حياتي مميزة معاك احنا مع بعض في السراء والضراء والمرض والصحة حتى يفرقنا الموت”

أعمال كندة علوش المقبلة

تستعد الفنانة كندة علوش لطرح فيلم "نزوح"، يوم 31 من الشهر الجاري، الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، ومن بطولة سامر المصري وهالة زين و نزار العاني و دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار.

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