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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين.

صعود مؤشر البورصة الرئيسي

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.18%، ليصل إلى مستوى 30,426.76 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.15%، مسجلًا 13,370.64 نقطة.

وارتفع أيضًا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.22%، وصولًا إلى مستوى 3,130.61 نقطة، وكذا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.19%، ليصل إلى مستوى 37,458.35 نقطة.

هبوط بعض المؤشرات الآخري

بينما هبط مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.06%، وصولًا إلى 8,447.37 نقطة، كما انخفض أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.02%، ليصل إلى مستوى 11,556.83 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.12%، وصولًا إلى 6,694.09 نقطة.

البورصة بداية تعاملات الاثنين