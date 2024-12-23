صور| ضبط كميات من الأسماك مجهولة المصدر في الوادي الجديد

تمكنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، من ضبط كميات من الأسماك مجهولة المصدر مع أحد الباعة قبل بيعها للمواطنين بمركز ومدينة باريس وجرى التحفظ عليها واعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد عبد الناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، في تصريح له ، رصد إحدى السيارات المحملة بكمية من الأسماك مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين وعلى الفور جرى التحفظ علي السيارة والحمولة الخاصة بها وتشكيل لجنة للتأكد من مصدر الأسماك والتي اتضح انها مجهولة المصدر.

أضاف عبد الناصر، أنه جرى إصدار قرار بإعدام المضبوطات حيث جرى التخلص منها عن طريق دفنها في الأرض وذلك لعدم ضمان بيعها وتداولها بين المواطنين وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب السيارة.

ضبط كميات من الاسماك مجهولة المصدر في الوادي الجديد (1)

ضبط كميات من الاسماك مجهولة المصدر في الوادي الجديد (2)

ضبط كميات من الاسماك مجهولة المصدر في الوادي الجديد (3)