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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السبت.. تنظيم ملتقى الاستثمار في البحث العلمي وافتتاح إنشاءات جديدة بجامعة سوهاج

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تستضيف جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة يوم السبت القادم الموافق ٢٨ ديسمبر الاجتماع الدوري للمجلس الاعلي للجامعات، تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلي للجامعات ورؤساء الجامعات المصرية، وذلك بمقر الجامعة الجديدة.

وقال الدكتور حسان النعماني انه سيتم علي هامش المجلس تنظيم ملتقي الاستثمار في البحث العلمي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ثم افتتاح عدد من الانشاءات الجديدة وهي كلية طب وجراحة الفم و الأسنان، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كلية الصيدلة، مبني الاختبارات الالكترونية، وبعض الافتتاحات بالمستشفي الجامعي الجديد وهم وحدة القسطرة العلاجية، عناية إصابات الرأس، عناية الأمراض الصدرية، وحدة مناظير الجهاز الهضمي، وضع حجر الاساس لمستشفي الحروق.

الاستثمار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الحاسبات والذكاء الاصطناعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الأعلى للجامعات الذكاء الاصطناعي جامعة سوهاج