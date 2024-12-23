وزير السياحة: مد أجل تحقيق استراتيجية الـ30 مليون سائح

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن أن البنك المركزي المصري يستعد لإطلاق أحدث مبادراته لدعم القطاع السياحي، وذلك بتمويل مباشر لمشروعات بناء الفنادق.

وقال فتحي خلال لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المبادرة الجديدة ستشهد مدة أطول للسداد، بما يسمح لرجال الأعمال بالبدء الفوري في المشروعات.

ونوه إلى أنه يجري دراسة إنشاء تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة للاستفادة من المبادرة، وذلك ضمن خطة للإسراع في الإجراءات، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على الموافق في غضون 48 ساعة فقط.

وأعلن فتحي، أن مصر ستصل إلى 15.3 مليون سائح وافد بنهاية العام الجاري، ولكن الوزارة عدلت من مواعيد الخطة المستهدفة لاستقبال 30 مليون سائح، لتصبح في 2031 بدلا من 2028، موضحا أن التعديل جاء بسبب أن: "الفرضيات التي وضع فيها هذا المستهدف تغيرت".

وأكد الوزير استمرار العمل ببرنامج دعم الطيران العارض، حيث أثبتت الدراسات أن كل دولار يتم إنفاقه في دعم الطيران يدر عائد يصل إلى 71 دولار.

ونوه إلى أنه سيتم افتتاح منطقة للتريض في الأهرامات في إطار خطة لتطوير المنطقة مع بداية العام الجديد، بما يتيح للسائح الاستمتاع بالمنطقة وركوب الخيل، مع الاستمتاع بتجربة سياحية جيدة بعيدا عن المضايقات، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة في حملات التنشيط السياحي الدولية، ولكن على وسائل التواصل الاجتماعي، وباستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وبما يتوافق مع كل سوق، موضحا أن هذه الحملات لن يلمسها المواطن العادي في السوق المصري لكنها تخاطب السائح الأجنبي.