مصرع 7 أشخاص في حادث تحطم طائرة بغابة مكسيكية

تحطمت طائرة خفيفة، أمس الأحد، في منطقة حرجية بولاية خاليسكو في غرب المكسيك، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن سبعة قتلى، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وكتب «الدفاع المدني»، عبر منصة «إكس»، أن الطائرة؛ وهي من طراز «سيسنا 207»، «كانت آتية من باروتا في ولاية ميتشواكان المجاورة، عندما تعرضت لحادث جوي وتحطمت في منطقة وعرة»، مرفقاً رسالته بصور من موقع الحادث. وأضاف أن الشرطة، التي كانت أول من وصل إلى المكان، «تحدثت، في حصيلة أولية، عن مقتل سبعة أشخاص»، مشيراً إلى أن هوية الضحايا لم تحدَّد بعدُ، وفقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الحادث قرب مدينة ماساميتلا؛ وهي نقطة جذب للسياح في المنطقة. وأكد «الدفاع المدني» في خاليسكو أن الفِرق التي أُرسلت إلى مكان الحادث «تعمل على إخماد حريق» شبّ في الطائرة وتتخذ «إجراءات للحد من المخاطر؛ تجنباً لوقوع أضرار إضافية». وبانتظار انتهاء عمليات البحث، لن تصدر حصيلة نهائية بالحادث، وفق المصدر نفسه.

