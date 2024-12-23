ads
الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

صيدلة بني سويف الأهلية تنظم يوما علميا للطلاب

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، تنظيم كلية الصيدلة يومًا علميًا للطلاب.

وشملت فعاليات اليوم العلمي معرض مبسط للمركبات الكيميائية "مجسمات "من إعداد طلاب الكلية ، وذلك تحت إشراف  الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور أحمد الجندي، عميد القطاع الطبي، والدكتورة رانيا سرحان، مدير برنامج الصيدلة، وبمشاركة رئيس قسم الكيمياء العضوية وبعض من أعضاء هيئة التدريس .

وأوضح الدكتور منصور حسن أن هذا النشاط العلمي  يعكس توجه الجامعة نحو تطوير العملية التعليمية وتعزيز التفاعل بين الطلاب والمحتوى العلمي مما يسهم في تسهيل فهم المقررات الدراسية ويعمق إدراك الطلاب للعلوم الأساسية، بما يحقق رؤية الجامعة في تخريج أجيال متميزة علميًا.

بالإضافة إلى تعزيز الجانب العملي لدى الطلاب، وربط النظريات الكيميائية بالواقع من خلال عرض الجزيئات بشكل ثلاثي الأبعاد "مجسمات" مما يساعد على تبسيط مفاهيم الكيمياء وزيادة شغف الطلاب بالمجال العلمي.

أعضاء هيئة التدريس الدكتور منصور حسن العملية التعليمية المقررات الدراسية تطوير العملية التعليمية