صيدلة بني سويف الأهلية تنظم يوما علميا للطلاب

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، تنظيم كلية الصيدلة يومًا علميًا للطلاب.

وشملت فعاليات اليوم العلمي معرض مبسط للمركبات الكيميائية "مجسمات "من إعداد طلاب الكلية ، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور أحمد الجندي، عميد القطاع الطبي، والدكتورة رانيا سرحان، مدير برنامج الصيدلة، وبمشاركة رئيس قسم الكيمياء العضوية وبعض من أعضاء هيئة التدريس .

وأوضح الدكتور منصور حسن أن هذا النشاط العلمي يعكس توجه الجامعة نحو تطوير العملية التعليمية وتعزيز التفاعل بين الطلاب والمحتوى العلمي مما يسهم في تسهيل فهم المقررات الدراسية ويعمق إدراك الطلاب للعلوم الأساسية، بما يحقق رؤية الجامعة في تخريج أجيال متميزة علميًا.

بالإضافة إلى تعزيز الجانب العملي لدى الطلاب، وربط النظريات الكيميائية بالواقع من خلال عرض الجزيئات بشكل ثلاثي الأبعاد "مجسمات" مما يساعد على تبسيط مفاهيم الكيمياء وزيادة شغف الطلاب بالمجال العلمي.