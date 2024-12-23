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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 15 سفينة  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة  .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18358 طن تشمل : 7820 طن يوريا و 4684 طن كلينكر و 1500 طن جبس معبأ و 4354 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64586 طن تشمل : 1700 طن حديد و 6583 طن فول و 21400 طن ذرة و 1487 طن خشب زان و 9989 طن قمح و 128 طن معدات و 10849 طن خردة و 1950 طن مولاس و 10500 طن فول صويا .  

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1184 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 280 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1944 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55496 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 155242 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3700 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و بني سويف و القليوبية ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5050 حركة  .

استقبلت هيئة ميناء  دمياط برئاسة اللواء بحرى طارق عدلي عبد الله وفداً من متخذي القرار الأفارقة في مجال النقل و النقل البحري للتعرف عن قرب على أنشطة و إمكانات ميناء دمياط و مشروعاتها الحالية و المستقبلية لما لها من أهمية عالمية و إقليمية و محلية .

جاءت هذه الزيارة بالتزامن مع إنعقاد المنتدى الإفريقي الثالث عشر الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري .
جاء ذلك بحضور اللواء بحري رفعت المرديني رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق و الربان  ياسر عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية.

دمياط اول قطار لنقل حاويات احداث دمياط حركة ميناء دمياط