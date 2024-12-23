ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18358 طن تشمل : 7820 طن يوريا و 4684 طن كلينكر و 1500 طن جبس معبأ و 4354 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64586 طن تشمل : 1700 طن حديد و 6583 طن فول و 21400 طن ذرة و 1487 طن خشب زان و 9989 طن قمح و 128 طن معدات و 10849 طن خردة و 1950 طن مولاس و 10500 طن فول صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1184 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 280 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1944 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55496 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 155242 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3700 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و بني سويف و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5050 حركة .

استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى طارق عدلي عبد الله وفداً من متخذي القرار الأفارقة في مجال النقل و النقل البحري للتعرف عن قرب على أنشطة و إمكانات ميناء دمياط و مشروعاتها الحالية و المستقبلية لما لها من أهمية عالمية و إقليمية و محلية .

جاءت هذه الزيارة بالتزامن مع إنعقاد المنتدى الإفريقي الثالث عشر الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري .

جاء ذلك بحضور اللواء بحري رفعت المرديني رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق و الربان ياسر عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية.