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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج حتى الأربعاء المقبل

اضطراب الملاحة البحرية
اضطراب الملاحة البحرية
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من اضطراب الملاحة البحرية على  مطروح والإسكندرية والبحيرة من اليوم الاثنين الي الأربعاء المقبل مع سرعة الرياح تصل إلي 40_50كم/س  وارتفاع الأمواج من 2 إلي 3 أمتار.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد  الطقس اليوم الإثنين، أمطار خفيفة  إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى علي فترات متقطعة، بالإضافة إلي نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمي والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمي والصغري 9 درجة .

 

الارصاد اضطراب الملاحة سرعة الرياح