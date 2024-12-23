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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بسبب العوضي.. ياسمين عبدالعزيز تتصدر تريند "جوجل"

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز و أحمد العوضي
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تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تريند جوجل بعد مشاركتها بمجموعة من الصور موضحة استغلال عدد كبير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بربط اسمها مع زوجها السابق الفنان أحمد العوضي.

ياسمين عبدالعزيز: شغل رخيص

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" أعربت من خلالها عن استيائها من استغلال بعض صفحات التواصل الإجتماعي بربط اسمها مع الفنان أحمد العوضي من أجل صناعة التريند.

وكتبت ياسمين عبدالعزيز: “كفاية ذكر واستغلال اسمي في أي خبر وأنا مش موجودة فيه؛ لأن ده شغل رخيص لصالح التريند”.

ياسمين عبدالعزيز في موسم رمضان 2025

تشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الموسم الرمضاني 2025، بمسلسل "وتقابل حبيب" مع الفنان كريم فهمي وعدد كبير من نجوم الفن، وسط منافسات قوية مع مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية لأهم نجوم الفن المصري.

يشار إلى أن قدمت الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمي، مسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي حقق نجاحًا فنيًا وجماهيريًا واسعًا وقت عرضه.

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