دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي

تلقى نادي بيراميدز خطايا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد مواعيد مباريات الفريق في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب بيراميدز في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال مع أندية الترجي التونسي وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.

موعد مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.

الجولة الرابعة : بيراميدز × الترجي التونسي .. يوم الأحد 5 يناير .. الساعة 6 مساء .. استاد الدفاع الجوي

* الجولة الخامسة : ساجرادا الأنجولي × بيراميدز .. يوم السبت 11 يناير .. الساعة 6 مساء .. استاد 11 نوفمبر بعاصمة أنجولا لواندا

* الجولة السادسة : بيراميدز × دجوليبا المالي .. يوم السبت 18 يناير .. الساعة 9 مساء .. استاد الدفاع الجوي

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1- الترجي التونسي 7 نقاط

2- بيراميدز 4 نقاط

3- ساجرادا نقطتين

4- دجوليبا نقطتين