القبض على رجل أشعل النار في امراة أثناء نومها بمترو نيويورك

تمكنت شرطة نيويورك، من ضبط المتهم باشعال النار في امرأة كانت تبدو نائمة في أحد قطارات مترو الأنفاق في المدينة أمس الأحد، مما أدى لمقتلها.

وقالت الشرطة: إن المرأة، التي لم يتم التعرف على هويتها، كانت جالسة بلا حراك داخل قطار (إف) متوقف في محطة مترو أنفاق كوني آيلاند-ستيلويل أفينيو قرب بروكلين، حين اقترب منها رجل مجهول بهدوء وأشعل النار في ملابسها بواسطة ولّاعة.

وأضافت الشرطة، أنه لم يكن هناك أي احتكاك بين الطرفين قبل الحادث وإنهم لا يعتقدون أن كليهما يعرف الآخر.

ونزل الرجل من القطار بينما هرعت شرطة المحطة إلى موقع اللهب. وقالت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش في مؤتمر صحفي إن «من رأوه كان شخصاً يقف داخل عربة القطار والنار مشتعلة في كامل جسده».

وأظهر مقطع مصور نٌشر على وسائل التواصل الاجتماعي شخصاً يجلس على مقعد برصيف المحطة على مسافة خطوات قليلة من المرأة التي اشتعلت فيها النار، وكان يرتدي سترة رمادية تشبه تلك التي كان يرتديها المشتبه به الذي قٌبض عليه في وقت لاحق من أمس الأحد.