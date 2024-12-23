أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

استقرت أسعار الذهب والسبائك في مصر، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، بعد سلسلة هبوط للمعدن عالميا على وقع خفض الفائدة الأمريكية والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4309 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3231 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30160 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2621 دولارا.

سجل الذهب المحلي انخفاض خلال تداولات الأسبوع الماضي بسبب توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي بتقليص عدد مرات خفض أسعار الفائدة خلال العام القادم، من جهة أخرى وجد الذهب بعض الدعم خلال تداولات الأمس بعد بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع.

استطاع الذهب المحلي الارتفاع خلال تداولات الأمس بعد سلسلة من الهبوط استمرت 5 جلسات متتالية، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب العالمي يوم أمس، من جهة أخرى نجد أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ساعد على تتبع حركة السعر المحلي لسعر أونصة الذهب العالمي.