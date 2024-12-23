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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 18 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1214 شاحنة و 115 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 660 شاحنة و 100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 554 شاحنة و 15 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقبال ثلاث سفن وهي عمان ، امل والحرية بينما تغادر السفينتين بوسيدون ودليلة ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة و Alcudia Express وغادرت السفينة Alcudia Express ، كما تم تداول 3500 طن بضائع و 350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا ، آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1655 راكب بموانيها.
 

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