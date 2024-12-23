تداول 18 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1214 شاحنة و 115 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 660 شاحنة و 100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 554 شاحنة و 15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي عمان ، امل والحرية بينما تغادر السفينتين بوسيدون ودليلة ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة و Alcudia Express وغادرت السفينة Alcudia Express ، كما تم تداول 3500 طن بضائع و 350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا ، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1655 راكب بموانيها.

