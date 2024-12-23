اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، عن طرح عطاءين لسندات الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية.

يتضمن الطرح الأول سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بينما يشمل الطرح الثاني سندات "متغيرة العائد" لنفس الأجل بقيمة مليار جنيه.

وكانت وزارة المالية قد أوضحت في وقت سابق خطتها لشهر ديسمبر الجاري، والتي تستهدف طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 751 مليار جنيه.

تتوزع هذه القيمة على 20 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 670 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه، وذلك بهدف تغطية استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا للخطة المعلنة، يتولى البنك المركزي طرح أذون خزانة على فترات زمنية مختلفة:

5 عطاءات بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.

5 عطاءات بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا.

5 عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

5 عطاءات بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

أما بالنسبة لسندات الخزانة، تشمل الخطة:

3 عطاءات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه.

عطاءين "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه.

5 عطاءات "ثابتة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.