كاتب صحفي: مصر تسعى لتعزيز استراتيجية خدمات وبرامج النقل الجوي

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه باستمرار لتطوير منظومة الطيران المدني، بما يعزز استراتيجية خدمات وبرامج النقل الجوي، موضحا أنّ الدولة تشهد حالة من النهضة في مجالات البنية التحتية والمشروعات الكبرى.

وأضاف «الجالي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر لديها أكثر من 20 مطارا بينها مطار القاهرة الدولي الأكبر والرئيسي في مصر، وتستهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات من 66.2 مليون راكب وصولا إلى مستهدف نحو 109.2 مليون راكب سنويا بنهاية عام 2030.

وتابع: «الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع برنامج تطوير الطيران المدني من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات وزيادة طواقمها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، بهدف تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي».