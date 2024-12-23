اليوم.. أولى جلسات استئناف شاب على حكم إعدامه بهتك عرض طفل في الفيوم

تنظر محكمة مستأنف جنايات الفيوم المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسن دياب، وعضوية المستشارين، ايهاب سعد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، واسلام خليل ابراهيم، أولى جلسات الاستئناف المقدم من "حسين .ع .م" المتهم بقتل صغير بعد فشله في هتك عرضه على حكم إعدامه.

وكانت أصدرت محكمة جنايات الفيوم، في 30 يوليو الماضي، حكمها على المتهم، بالإعدام شنقاً، بتهمة قتل الطفل، بدائرة مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.

شمل أمر الإحالة في الدعوى ان النيابة العامة تتهم «حسين.ع.م.» بأنه في 3 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، أولًا قتل المجنى عليه القاصر «حمزة.ع»، مع سبق الإصرار بأن استدراجه بمنأى عن الناس بالأرض الزراعية «هاتكا عرضه» وما أن قاومه المجني عليه مهددا إياه بإفضاح أمره فعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاحا ناريا، كان متواجدا بمسرح الجريمة، موجها إياه صوب المجني عليه، ضاغطا لزنادة قاصدا قتله إلا إن الذخيرة لم تكن صالحة، فما كان منه إمعانا في قصده إزهاق روح المجني عليه بأن تناول حجرا ولاحق المجني عليه وما أن ظفر به حتى انهال على رأسه ووجهه بعدة ضربات متتالية قاصدا من ذلك قتله، فاحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته».

وتوصلت التحريات السرية إلى أن المتهم هو من قتل المجني عليه بأن قام باستدراجه للأرض الزراعية محل الواقعة، موهما إياه بمساعدته قاصدا بذلك خطفه وهتك عرضه، فوافقه المجني عليه دون علمه بنواياه، وأحالت النيابة العامة الواقعة لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.