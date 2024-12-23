الأمين العام لمدارس السنودس تحتفل بالكريسماس وميلاد السيد المسيح

شهد الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، احتفال احدي المدارس التابعة للكنيسة في منطقة غمره بالكريسماس وميلاد السيد المسيح، في أجواء مبهجة تسودها الفرحة والسلام.

بدأ الحفل بترانيم الميلاد التي قدمها كورال المدرسة، تبعتها كلمة ترحيبية بالحضور ألقتها هالة توما، مديرة المدرسة. وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية المتميزة، منها عروض درامية عبرت عن معاني الميلاد العميقة، وتسبيح، وعزف موسيقي، مما أضفى على الحفل أجواء من الروحانية.

كما ألقى الدكتور القس ماجد كرم كلمة تحدث فيها عن أهمية الميلاد كرمز لبداية جديدة مليئة بالأمل والفرح، مشيرًا إلى أن العام الجديد يمثل فرصة للعمل معًا من أجل نشر قيم المحبة والسلام.