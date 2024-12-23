اليوم .. استكمال محاكمة المتهم بقتل شقيق خطيبته بالقاهرة

تستكمل اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، جلسة محاكمة المتهم بذبح شقيق خطيبته وإصابة خطيبته في دار السلام بسبب خلافات بينهما.

وجاء بالتحقيقات ان المتهم قام بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، حيث سدد له طعنات قاتلة ذبحًا لتنهي حياته في الحال، لذلك اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى بالشروع في قتل المجني عليها "ولاء ر." عمدًا مع سبق الإصرار لما بينهما من خلاف سابق لخطبته إياها عدة مرات باتت بالفسخ، فصار مبدأه ما لم يستطع تملكه لا يسمح لغيره أن يملكه، وذلك بالتخلص منه وإنهاء وجوده.