الأردن والأمم المتحدة يبحثان تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، أهمية تعزيز علاقات الشراكة بين الأردن والأمم المتحدة، والحرص المشترك على زيادة التعاون.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي، الأحد، فليتشر، خلال زيارته الأولى للمملكة منذ توليه مسئولياته في 9 أكتوبر الماضي، وبحثا جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا التي يبدأ شعبها مرحلة هامة من إعادة بناء بلده.