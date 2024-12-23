هيئة مكافحة الاحتكار اليابانية تدرس إصدار أمر بوقف ممارسات جوجل الاحتكارية

تدرس هيئة مكافحة الاحتكار اليابانية إدانة شركة "جوجل" الأمريكية المرتبطة بخدمات البحث على الانترنت، لانتهاكها القانون في خدمات البحث على الويب خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة "نيكي آسيا" اليابانية في نسختها باللغة الإنجليزية، الأحد، إن لجنة التجارة العادلة اليابانية ستصدر قريبًا أمرًا بوقف ممارسات جوجل الاحتكارية.

وكانت هيئة مكافحة الاحتكار اليابانية قد بدأت التحقيق مع شركة "جوجل" بشأن انتهاك محتمل لقوانين مكافحة الاحتكار في خدمات البحث على الويب خلال الشهر الماضي، في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها السلطات في أوروبا وغيرها من الاقتصادات الكبرى.

ويعتبر المتصفح "جوجل كروم" الأكثر استخدامًا على مستوى العالم، وهو أحد ركائز أعمال جوجل، حيث يوفر للمستخدم المعلومات التي تساعد الشركة على استهداف الإعلانات بشكل أكثر فعالية وربحية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد زعمت الشهر الماضي أن شركة "جوجل" يجب أن تتخلص من "متصفح كروم"، ويجب ألا يُسمح لها بإعادة دخول سوق المتصفحات لمدة خمس سنوات في محاولة لإنهاء احتكار جوجل للبحث.