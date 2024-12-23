فيديو| الشرطة الأمريكية تعتقل مهاجرا مشتبها في إشعاله النار بامرأة

تمكنت الشرطة الأمريكية من القبض على مهاجر من غواتيمالا بتهمة إشعال النار في امرأة نائمة داخل قطار "كوني آيلاند إف" صباح الأحد.

وأفادت مصادر الشرطة بأن مدنيا حدد هوية القاتل المشتبه به أثناء ركوبه في قطار في "شارع 34" في مانهاتن.

وأضافت المصادر أنه لم يتم توجيه اتهام للمهاجر بارتكاب جريمة حتى الآن.

وذكر مصدر إنفاذ القانون أن المشتبه به دخل البلاد واحتجزه عملاء دورية الحدود في أريزونا في يونيو 2018، ولم تعثر السلطات حتى الآن على سجل إجرامي سابق له في مدينة نيويورك.

وبينت المصادر أن السلطات لا تزال تعمل على تأكيد ما إذا كان موجودا في البلاد بشكل قانوني.

ويُشتبه في أن المهاجر أشعل النار في المرأة حوالي الساعة 7:30 صباحا يوم الأحد، ثم شاهدها تحترق حتى الموت في جريمة قتل مروعة.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث أن رجال الشرطة تحدثوا معه لفترة وجيزة، لكنهم طلبوا منه إخلاء المنطقة في أعقاب الهجوم مباشرة.

وأوضح مصدر أن المحققين يعتقدون أن المرأة كانت نائمة عندما نهض الرجل، الذي كان يجلس أمام الضحية في ذلك الوقت، وسار نحوها وألقى عليها عود ثقاب.

وأخمدت الشرطة الحريق وأعلنت خدمات الطوارئ الطبية وفاتها في مكان الحادث.

وكانت زجاجات الخمور ملقاة حول الضحية، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت لعبت أي دور في الحريق.

وفي صباح الأحد، قام رجال الشرطة ورجال الإطفاء وموظفو الفحص الطبي بتمشيط المسارات بحثا عن أدلة بعد أن طوقوا المنطقة.

وحوالي الساعة 1 ظهرا، حمل المسؤولون كيسا للجثث يحتوي على جثة المرأة من القطار ووضعوه على نقالة، ثم نقلوه إلى عربة الفحص الطبي ونقلوه إلى الداخل.

وقال أحد الركاب المصدومين وهو يشهد الإجراءات الحزينة: "إنه أمر لا يصدق". كما أصيب عمال هيئة النقل الجماعي بالذهول من عملية القتل الوحشية.

وصرح أحد العمال لصحيفة "نيويورك بوست": "بدا الأمر وكأن كل الملابس قد احترقت.. كنت أسير بجوارها. وكان رجال الشرطة قد أتوا إلى هناك. لم أرها تحترق ولكن هذا ما سمعته. كانت مشتعلة. لقد أطفأوا الأضواء حتى لا يتمكن أحد من رؤيتها".

وأردف: "هذا جنون.. لم يتبق سوى ثلاثة أيام حتى عيد الميلاد.. هذا فوضى بكل معنى الكلمة".