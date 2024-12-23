مستشار الأمن القومي: ترامب أمام فرصة حقيقية لإبرام اتفاق نووي مع إيران

أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، إلى وجود "فرصة حقيقية" للرئيس المنتخب دونالد ترامب للعب دور محوري في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

وحذر سوليفان، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، من "خطر حقيقي" يتمثل في احتمال أن تعيد إيران النظر في عقيدتها النووية بعد التطورات الأخيرة في سوريا، والتي أعادت تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط خلال أيام معدودة.

وقال "إنه خطر أقوم بتقديم إحاطة مباشرة بشأنه إلى الفريق القادم، لقد كنت في إسرائيل مؤخرًا للتشاور مع الإسرائيليين حول هذا الخطر، حيث أن القدرات العسكرية التقليدية لإيران قد تراجعت، وليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات تقول إنه ربما حان الوقت للحصول على سلاح نووي الآن".

ورغم انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، أعرب سوليفان عن تفاؤله قائلًا "ربما يكون بإمكانه الآن، في ظل الوضع الذي تجد إيران نفسها فيه، تقديم اتفاق نووي يحد من طموحات إيران النووية على المدى الطويل".

وأشار سوليفان إلى أن الميزة التي يمتلكها ترامب على الساحة الدولية تكمن في استعداده للقيام بخطوات "غير متوقعة"، مستشهدًا بلقائه مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون كمثال على ذلك.