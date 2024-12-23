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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فياريال يقضي على ليجانيس بخامسية في الدوري الإسباني

فوز فياريال
فوز فياريال
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حقق فريق فياريال فوزًا كبيرًا على ليجانيس بنتيجة ( 5-2 ) في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الإسباني. 

افتتح ليجانيس التسجيل مبكرًا عن طريق اللاعب سليمان سيسي في الدقيقة السادسة.

رد فياريال سريعًا بتعادل سجله تييري باري في الدقيقة 16، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45+2 من ركلة جزاء.

واصل باري تألقه وسجل هدفه الثالث (هاتريك) في الدقيقة 65، فيما أضاف جيرارد مورينو الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2.

واختتم باو كابانيس مهرجان الأهداف بهدف خامس في الدقيقة 90+8.

بهذا الفوز، يعزز فياريال موقعه في جدول الترتيب، بينما يعاني ليجانيس من تراجع الأداء في المباريات الأخيرة.

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