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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يوفينتوس ينتصر على مونزا بثنائية في الدوري الإيطالي

فريق يوفينتوس
فريق يوفينتوس
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حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزًا ثمينًا على مضيفه مونزا في مباراة مثيرة أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

افتتح يوفنتوس التسجيل مبكرًا في الدقيقة 14 عبر الأمريكي ويستون مكيني، بعد تمريرة مميزة من الهولندي تيون كوبمينيرز. لكن مونزا تمكن من العودة سريعًا إلى اللقاء بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب برينديلي.

وعاد يوفنتوس ليؤكد تفوقه في الشوط الأول، حيث نجح الأرجنتيني جونزاليس في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 37، مستفيدًا من تمريرة حاسمة للإيطالي مانويل لوكاتيلي.

بهذا الانتصار، رفع يوفنتوس رصيده إلى 31 نقطة ليصعد إلى المركز السادس في جدول الترتيب، بينما بقي مونزا في المركز الأخير برصيد 10 نقاط، مواصلًا معاناته في قاع الدوري.

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