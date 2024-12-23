سناتور جمهوري: حروب أوكرانيا والشرق الأوسط ستنتهي العام المقبل

الإثنين 23/ديسمبر/2024 - 01:09 ص

قال السناتور الجمهوري في الكونجرس الأمريكي تيد كروز "إن الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط ستنتهي العام المقبل".

وأوضح كروز، في تصريحات خلال فعالية "مهرجان أمريكا" في مدينة فينيكس الأمريكية، "ستنتهي الحرب في أوكرانيا العام المقبل، وسيخسر فلاديمير بوتين".

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال كروز "وستنتهي الحرب في إسرائيل، وستخسر حماس، وسيخسر حزب الله، وستخسر إيران".

وخلال الفعالية نفسها، أدلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب تصريحات بشأن القضايا نفسها، حيث تعهد "بوقف الفوضى في الشرق الأوسط، وبإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وقال ترامب "سنتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها الولايات المتحدة بشكل سخيف، سأوجه الجيش الى إنشاء منظومة القبة الحديدية لحماية سماء الولايات المتحدة".

وأضاف "سأوقف الفوضى في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا وسأمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة"، مرجحا أن يعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر من إدارته سعيا لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف.