معهد الفلك: غرة رجب الأربعاء الأول من يناير.. وعدته 30 يومًا

أعلن الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رجب للعام الهجري الحالي 1446 ستكون فلكيا يوم الأربعاء الأول من يناير المقبل، عدته 30 يوما.

وقال رابح، في بيان أصدره اليوم، إن هلال شهر رجـب سيولد مباشرة في تمام الدقيقة 28 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثـــاء الموافق 31 ديسمبر الحالي (يوم الرؤية).

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين(23- 29 دقيقة).

وأوضح أن الهلال الجديد في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين(16- 41 دقيقة).